Beats Studio Buds дебютируют в трех новых цветах: Ocean Blue, Sunset Pink и Moon Grey

На прошлой неделе стало известно, что бренд Apple Beats готовится к выпуску новых цветов своих беспроводных наушников Beats Studio Buds , и сегодня эта новость стала официальной. С завтрашнего дня наушники Apple Beats Studio Buds будут доступны в новых цветах Ocean Blue, Sunset Pink и Moon Grey по той же розничной цене $149,99, что и оригинальные цвета.

Внутренности корпусов Ocean Blue и Sunset Pink, в частности, представляют дополнительный визуальный интерес по сравнению с относительно монохромными корпусами других цветов: внутренняя часть корпуса Ocean Blue выполнена в светло-голубом цвете, а корпуса Sunset Pink — в лавандово-фиолетовом. Разница в оттенках внутренней части корпуса Moon Grey более тонкая, она выглядит немного более темной серой, чем наушники и остальная часть корпуса.

Наушники Beats Studio Buds имеют конструкцию без ножек, а также режимы активного шумоподавления (ANC) и прозрачности. Внешняя поверхность каждого наушника представляет собой нажимаемую кнопку, которую можно настроить для управления воспроизведением, телефонными звонками, режимами шумоподавления и активацией Siri , хотя активация «Привет, Siri» без помощи рук также поддерживается.

Базовое пространственное аудио с Dolby Atmos поддерживается для захватывающего звука, хотя Studio Buds не включают отслеживание головы, которое есть в некоторых других наушниках Apple, которые могут привязывать звук к вашему устройству, даже когда вы двигаете головой.

Хотя в Beats Studio Buds нет чипа Apple H1 или W1, они предлагают ряд функций, таких как поддержка Find My , сопряжение в одно касание и в общей сложности пять микрофонов для высококачественных телефонных звонков. Три размера ушных вкладышей должны позволить Beats Studio Buds подойти большинству пользователей, а для зарядки в комплект входит короткий кабель USB-C — USB-C. Беспроводная зарядка для кейса не поддерживается.

Одновременно с запуском новых цветовых решений Beats Studio Buds компания Beats также объявляет о некоторых улучшениях в приложении Beats для Android, которые предоставят новые функции пользователям всех продуктов Beats, совместимых с приложением. С добавлением «Locate My Beats» и новых виджетов пользователи Android теперь смогут находить свои наушники, просматривать информацию о времени автономной работы и управлять режимами прослушивания прямо на своих устройствах.