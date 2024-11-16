Базовый Samsung Galaxy S25 появился в Geekbench, результаты разочаровывают

Samsung анонсировала выход серии Galaxy S25, ожидаемого в январе 2025 года. Базовая версия Galaxy S25 недавно появилась в базе данных Geekbench, что дало возможность узнать некоторые характеристики устройства.

В списке Geekbench представлен Galaxy S25 с номером модели «SM-S931N», предназначенный, вероятно, для корейского рынка. Устройство работает на чипсете «Snapdragon 8 Elite для Galaxy» с тактовой частотой 4,47 ГГц, что выше стандартной частоты Snapdragon 8 Elite, равной 4,32 ГГц. Тестируемая модель оснащена 12 ГБ оперативной памяти.

Показатели производительности Galaxy S25 составляют 2481 балл в одноядерном и 8658 баллов в многоядерном тестах, что ниже результатов многих устройств с Snapdragon 8 Elite. Например, OnePlus 13 и iQOO 13 обычно набирают более 3100 и 10 000 баллов соответственно.

Причины низкой производительности могут заключаться в меньшей системе охлаждения в базовой модели или в более консервативном подходе Samsung к производительности.

Чипсеты «для Galaxy» традиционно показывают более скромные результаты по сравнению со стандартными аналогами Snapdragon 8.

Инсайдер Ice Universe подтвердил, что Samsung планирует использовать чипсет Snapdragon на всех рынках для всей серии Galaxy S25, как это было с Galaxy S23. Однако это пока остаётся слухом.