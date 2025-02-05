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Базовый Huawei Pura 80 будет оснащен боковым сканером отпечатков пальцев

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Согласно последним слухам, в стандартной версии Huawei Pura 80 может использоваться боковой датчик отпечатков пальцев, тогда как в топовых моделях ожидается внедрение новой ультразвуковой технологии. Huawei разрабатывает эту технологию с прошлого года.

Инсайдеры сообщают, что компания тестирует два типа датчиков: ультразвуковой под экраном для флагманов, таких как Pro+ или Ultra, и боковой для стандартной версии. Оба варианта, вероятно, будут сочетаться с системой 2D-распознавания лиц.

Кроме моделей Pura, боковой датчик отпечатков пальцев также ожидается в устройствах Pocket 3 и серии Nova 14. Эти датчики обеспечивают стабильную разблокировку и работают на основе емкостных технологий, что делает их более безопасными.

Ожидается, что линейка Pura 80 будет представлена в мае или июне этого года, и, вероятно, появятся дополнительные подробности о новых функциях смартфонов.

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