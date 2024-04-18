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Базовые версии iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro получат 256 ГБ памяти

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Apple намерена увеличить базовую внутреннюю память для предстоящих моделей iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max до 256 ГБ, полностью отказавшись от варианта с 128 ГБ.

Если эта информация подтвердится, то стартовая цена останется на уровне 999 долларов, а пользователи смартфонов получат значительно больше места для хранения своих данных.

В свете растущих потребностей в объеме памяти для хранения контента и информации, это изменение будет весьма значимо для пользователей. Также возможно, что переход к минимальному объему памяти в 256 ГБ станет стандартом для будущих моделей iPhone, что соответствует общей тенденции увеличения объема встроенной памяти в мобильных устройствах.

Кроме того, сетевые информаторы указывают на возможное увеличение размера экрана у iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, что позволит создать более просторные устройства и обеспечить больший комфорт для пользователей при использовании мобильных гаджетов.

Источник: Политаналитика

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