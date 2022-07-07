Базовые версии iPhone 14 будут оснащены прошлогодними процессорами

Apple начнет сильно разделять новые линейки смартфонов, базовые версии будут отличатся от топовых не только камерами и другими элементами, но также и процессорами

По данным аналитика Ming-Chi Kuo, в iPhone 14 Pro и Pro Max будет установлен новейший процессор Apple A16, а iPhone 14 и iPhone 14 Max оснастят Apple A15, который используется в актуальной линейке смартфонов компании.

Ожидается, что в iPhone 14 и iPhone 14 Max будет все как в iPhone 13.

Внешне устройства точно будут выглядеть одинаково, аппаратное тоже все будет схоже.

А вот в iPhone 14 Pro и Pro Max уже будут не только новые процессоры, но, также и врезанная в экран система распознавания лиц и фронтальная камера.