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В РФ ведут разработку новой альтернативы Android и iOs — AltPhone

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Компания «Базальт СПО» начала работу над новой мобильной операционной системой под названием AltPhone, зарегистрировав соответствующий товарный знак. Это не первая попытка создать подобный продукт в России, где доминируют Android и iOS.

В РФ ведут разработку новой альтернативы Android и iOs — AltPhone

AltPhone будет основана на открытом исходном коде, используя ядро Linux и компоненты из репозитория «Сизиф». Представитель компании сообщил, что ОС находится на стадии разработки, и детали о сроках выхода или инвестициях пока не раскрываются.

По оценкам экспертов, инвестиции в проект могут составить несколько сотен миллионов рублей. «Базальт СПО» уже разрабатывает операционные системы для различных государственных и корпоративных нужд, имея около 1 миллиона пользователей.

На рынке мобильных ОС в России активно работают несколько компаний, таких как «Открытые мобильные платформы» с продуктом «Аврора», а также «Касперский» и другие. Однако новым игрокам, таким как AltPhone, придется конкурировать с уже устоявшимися платформами.

Основные вызовы для нового продукта включают обеспечение безопасности и создание инструментов для разработчиков приложений.

Эксперты прогнозируют, что AltPhone сможет соответствовать требованиям рынка не раньше чем через два-три года, если удастся наладить поддержку необходимого оборудования и обеспечить качественные драйверы.

Источник: РБК.

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