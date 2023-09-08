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Baza: российским врачам запрещают пользоваться техникой Apple

Автор На чтение 1 мин Просмотров 57 Опубликовано

Российским медицинским работникам рекомендуется перейти на российские или китайские гаджеты для внутренних коммуникаций. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Baza: российским врачам запрещают пользоваться техникой Apple

Baza: российским врачам запрещают пользоваться техникой Apple

Согласно информации, в ряде государственных больниц уже начали внедрять запреты на использование техники компании Apple для официальных рабочих связей. Пока что эти ограничения находятся в стадии внедрения, но они уже активно применяются в некоторых учреждениях Москвы и Санкт-Петербурга.

В качестве альтернативы, руководители предлагают врачам перейти на российские или китайские гаджеты. Важно отметить, что многие из них не обещают предоставить специалистам дополнительное оборудование, поэтому сотрудникам придется приобретать его за свой счет.

Кроме того, в петербургском Центре имени Алмазова ввели запрет на использование GPS и Bluetooth на устройствах Apple. Также в Центре запрещено вести официальные переписки в WhatsApp (принадлежит организации, признанной в России экстремистской), Skype, Viber, Microsoft Teams и сервисах Google.

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