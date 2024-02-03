База данных TENAA раскрыла ключевые характеристики грядущего Realme 12 5G

В базе данных TENAA был обнаружен новый смартфон Realme 12 5G с номером модели RMX3866. На странице, посвященной этому устройству, было опубликовано его изображение и список технических характеристик.

Из данных регулятора следует, что Realme 12 5G будет иметь 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2400×1080 пикселей и вырезом в верхней части для фронтальной камеры с 16-мегапиксельным сенсором. Смартфон будет оснащен восьмиядерным процессором с тактовой частотой 2,6 ГГц, название которого пока неизвестно.

Realme 12 5G будет доступен в нескольких вариантах оперативной памяти (8, 12 и 16 ГБ) и вариантах постоянной памяти (128, 256, 512 ГБ и 1 ТБ). За питание устройства будет отвечать аккумулятор ёмкостью 4880 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 67 Вт.

Камера смартфона будет состоять из основного сенсора на 50 мегапикселей, широкоугольного модуля на 8 Мп и макродатчика на 2 Мп. Однако глобальная версия смартфона, сертифицированная Camera FV 5, будет иметь двойную камеру с датчиками на 64 и 8 Мп.