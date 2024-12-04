База данных TENAA раскрыла характеристики и дизайн грядущего Realme Neo 7

Компания Realme готовит к запуску смартфон Neo 7, который будет представлен 11 декабря в Китае. В преддверии мероприятия компания делится подробностями о новинке, включая информацию о прочности, ёмкости аккумулятора и системе теплоотведения.

Также Neo 7 был зарегистрирован в базе TENAA под номером RMX5060. Благодаря сертификации стали известны все ключевые характеристики новинки и дизайн.

Так, размеры устройства составляют 162,55 x 76,39 x 8,56 мм, а вес — 213,4 грамма. Смартфон получит 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K (2780 x 1264 пикселей) и, возможно, частоту обновления 144 Гц. Для безопасности экран оборудован датчиком отпечатков пальцев.

На передней панели расположена 16-мегапиксельная фронтальная камера, а на задней — 50-мегапиксельная основная камера и 8-мегапиксельный объектив. Ожидается, что смартфон будет работать на Android 15 с интерфейсом Realme UI 6.

В Neo 7 установлен чипсет Dimensity 9300 Plus. В Китае он будет доступен с оперативной памятью 6 ГБ, 8 ГБ, 12 ГБ или 16 ГБ, а встроенная память составит 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ.

Также устройство получит аккумулятор ёмкостью 7000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 80 Вт. Подтверждено, что в комплект войдёт ИК-пульт.