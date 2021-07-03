Игра Battlegrounds Mobile India, также известная как PUBG Mobile, официально доступна для всех пользователей Android.

Изначально игра была доступна для предварительной регистрации, позже она была доступна для бета-тестеров, а теперь игра доступна для всех без предварительной регистрации.

Battlegrounds Mobile India (BGMI) — это индийская версия мобильного PUBG, специально разработанная для обхода запрета в Индии. Мобильная игра сделана более удобной для индийских геймеров. Стоит отметить, что его размер составляет всего 700 МБ, но все же есть все навороты оригинальной игры PUBG.

К сожалению, на данный момент игра доступна только для пользователей Android, но мы можем ожидать, что она появится на iOS где-то в конце этого года.

Источник — Astera.