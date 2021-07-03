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Battlegrounds Mobile India теперь доступна для загрузки всем пользователям Android

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Игра Battlegrounds Mobile India, также известная как PUBG Mobile, официально доступна для всех пользователей Android.

Battlegrounds Mobile India теперь доступна для загрузки всем пользователям Android

Изначально игра была доступна для предварительной регистрации, позже она была доступна для бета-тестеров, а теперь игра доступна для всех без предварительной регистрации.

Battlegrounds Mobile India (BGMI) — это индийская версия мобильного PUBG, специально разработанная для обхода запрета в Индии. Мобильная игра сделана более удобной для индийских геймеров. Стоит отметить, что его размер составляет всего 700 МБ, но все же есть все навороты оригинальной игры PUBG.

К сожалению, на данный момент игра доступна только для пользователей Android, но мы можем ожидать, что она появится на iOS где-то в конце этого года.

Источник — Astera.

Battlegrounds Mobile Battlegrounds Mobile India
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