Battlegrounds Mobile India появится на iPhone и iPad

В то время как Krafton Inc заявила, что Battlegrounds Mobile India выйдет на iOS через некоторое время после ее запуска, компания еще не предоставила каких-либо подробностей относительно того, когда игра официально выйдет для iPad и iPhone. Теперь новый пост в социальных сетях на их официальной странице в Instagram намекает, что запуск не за горами.

На данный момент BGMI доступен только в Индии для ОС Android. Хотя официальный сайт Krafton намекнул на запуск iOS в ближайшем будущем. Но его последний пост в Instagram может указывать на скорый запуск. Глядя на сообщение в социальной сети, компания написала: «Обратите внимание: мы готовимся к тому, что все индийские игроки получат награды независимо от их ОС».

Помимо этого сообщения, компания также добавила смайлик Apple iOS в конце. Другими словами, игра скоро официально появится на iOS. Примечательно, что награды, упомянутые в сообщении, относятся к игровым наградам, которые Battlegrounds Mobile India будет предлагать игрокам, как только игра превысит определенное количество загрузок. Эти цифры включают 48 миллионов, 49 миллионов и 50 миллионов загрузок.

Первая награда предлагает игрокам три обрывка ящика с купонами снабжения. в то время как вторая и третья награды предлагают три обрывка ящика с классическими купонами и постоянный набор посыльного Galaxy. На данный момент BGMI — одна из самых популярных мобильных игр в Индии для Android. Однако большинство старых игроков в PUBG Mobile в регионе также предпочли платформу iOS, особенно в киберспорте и соревновательной базе игроков.

Источник — Astera.