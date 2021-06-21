Battlegrounds Mobile India отправляет данные на серверы в Китае

Несмотря на то, что Battlegrounds Mobile India была долгожданной игрой, предстоящая игра Battle Royale также столкнулась с серьезным вниманием и призывами к запрету еще до ее выпуска. Теперь новый отчет показал, что данные из версии игры для Android были отправлены на серверы в Китае.

Согласно отчету IGN, данные об Android-смартфонах индийских пользователей отправляются на сервер в Китае. Данные, отправляемые и получаемые приложением Battlegrounds Mobile India, поступают с серверов China Mobile Communications в Пекине. Это Proxima Beta, принадлежащая Tencent, в Гонконге. Аналогичным образом данные также отправляются на серверы Microsoft Azure, расположенные в США, Мумбаи и Москве.

В отчете добавлено, что эти результаты были получены при простой установке приложения сниффера пакетов данных на ваше устройство Android. После этого приложение сможет узнать, с какими серверами взаимодействует смартфон. При проверке серверов, к которым подключается предстоящая мобильная игра, было обнаружено, что один из серверов был запущен China Mobile Communications Corporation, китайской государственной компанией. Этот сервер находился в Пекине, Китай.

Источник — Astera.