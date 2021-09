Battlefield 2042 задерживается почти на месяц

Battlefield 2042 , предстоящая игра Dice в серии Battlefield , отложена почти на месяц, сообщила в среду EA материнская компания Dice . Дата выхода игры перенесена с 22 октября на 19 ноября.

«Создание нового поколения Battlefield во время глобальной пандемии создало непредвиденные проблемы для наших команд разработчиков», — сказал Оскар Габриэльсон, генеральный директор студии в Dice, в заявлении от имени команды Battlefield 2042 . «Учитывая масштаб и размах игры, мы надеялись, что наши команды вернутся в наши студии вместе по мере того, как мы приближаемся к запуску. Учитывая текущие условия, не позволяющие этому происходить безопасно, и всю тяжелую работу, выполняемую командами из дома, мы считаем важным уделить дополнительное время тому, чтобы донести до наших игроков видение Battlefield 2042 ».

Тем не менее, Габриельсон также сказал, что новости о предстоящей открытой бета-версии игры будут опубликованы позже в этом месяце, так что у вас может быть шанс опробовать игру до отложенного запуска в ближайшее время.

Battlefield 2042 — последняя игра, выход которой отложен отчасти из-за трудностей, вызванных пандемией. Другие примеры включают The Last of Us Part II, выход которой был отложен примерно на месяц в 2020 году ; Halo Infinite , выпуск которого был отложен с момента его первоначального выпуска в ноябре 2020 года , который совпал бы с запуском Xbox Series X / S; и эксклюзивный Deathloop для PS5 , который был выпущен во вторник после двух задержек, связанных с COVID-19 .

Battlefield 2042 будет доступен на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S и ПК.