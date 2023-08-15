Batman Arkham Trilogy выйдет на Nintendo Switch в октябре

Издательство Nintendo приятно удивило своих фанатов анонсом о выпуске трилогии Batman: Arkham от Rocksteady Studios для гибридной консоли Nintendo Switch. Сборник получил название «Batman: Arkham Trilogy» и включает в себя игры Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City и Batman: Arkham Knight, вместе со всеми дополнениями, перенесенными на платформу Nintendo Switch при участии студии Turn Me Up Games.

С точной датой выхода сборника теперь известно, что он поступит в продажу для Nintendo Switch 13 октября по цене $60. В данном сборнике игроки смогут насладиться всей эпической боевой атмосферой и приключениями, представленными в этих знаменитых играх о Бэтмене.

Подобный сборник, «Batman: Arkham Collection», уже был выпущен в 2018 году для PC, PS4 и Xbox One, и он также включал в себя эти игры с дополнениями. На данный момент не было объявлено о возможных обновлениях для PS5, Xbox Series X и S.