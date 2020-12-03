Батареи на iPhone 12 теряют до 40% заряда за ночь

Некоторые владельцы iPhone 12 Pro отправились на форумы поддержки Apple, чтобы сообщить о проблеме, связанной с чрезмерным потреблением энергии от аккумулятора телефона в режиме ожидания — проблема, которая возникала в различных продуктах Apple на протяжении многих лет.

Как отмечалось в ветке, начатой ​​пользователем форума «Master26A», проблема была обнаружена на iPhone 12 Pro, который разряжался «в режиме ожидания и почти без фоновой активности со скоростью 4%». Скорость разряда была более выраженной, чем у предыдущего iPhone 11 Pro пользователя.

Master26A попытался решить эту проблему, отключив подключение к сети 5G, хотя разряд батареи продолжался с относительно высокой скоростью. Кроме того, участник форума отметил, что их iPhone 12 Pro был подключен к Wi-Fi большую часть срока службы.

«Независимо от того, что я пытаюсь, кажется, что все идет вниз странно быстро. Не до [непригодного] уровня или чего-то еще, но я думаю, что это подозрительно», — пишет Master26A. «Я проверяю отчет о батарее, и он не показывает реальных виновников, просто быстрое снижение заряда без ясной причины».

На момент написания этой статьи более 1000 других участников форума сообщили об аналогичных проблемах в исходной ветке. Некоторые утверждают, что проследили чрезмерную утечку до возможности использования двух SIM-карт в iPhone, но теория не подтвердилась.

Пользователь ApplesPears88 поделился снимками экрана с кривой разряда батареи, на которой изображено постоянно резкое падение мощности без связанных фоновых задач или активности пользователя. Они сказали, что представитель службы поддержки Apple провел диагностический тест на телефоне и не обнаружил несоответствий, предполагая, что проблема кроется в программном обеспечении.

Владельцы сообщают об идентичных проблемах с другими моделями iPhone 12 на Reddit и в социальных сетях.

В прошлом Apple сталкивалась с проблемами разрядки аккумулятора. Например, iOS 6.1 повлияла на время автономной работы моделей iPhone 4S в 2013 году , а системное программное обеспечение Mac было виновато в проблеме с аккумулятором MacBook Air год спустя .

Совсем недавно ошибка в Apple Music была идентифицирована как виновник проблемы с разрядом батареи iPhone в июле . В октябре Apple выпустила обновление для watchOS 7, направленное на решение аналогичных проблем на Apple Watch.