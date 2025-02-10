Baseus представила новую линейку зарядных устройств в России

Компания Baseus запустила в России новую серию устройств для зарядки гаджетов, в которую входят адаптеры питания, пауэрбанки и кабели PicoGo.

Эти новинки совместимы с различными устройствами, включая смартфоны Apple и ноутбуки, и поддерживают множество протоколов быстрой зарядки, включая Qi 2.

Все устройства оснащены многоуровневой системой защиты от перегрева, короткого замыкания и перегрузок. В линейке представлено пять продуктов, включая компактное зарядное устройство PicoGo мощностью 45 Вт с интеллектуальным контролем температуры и двойным охлаждением.

Также в ассортименте магнитный кабель для быстрой зарядки мощностью 240 Вт, который не путается и доступен в нескольких цветах.

Магнитный аккумулятор с кольцом-подставкой позволяет одновременно заряжать два устройства, а пауэрбанк на 10 000 мАч может подзаряжать до трех гаджетов одновременно.

Кроме того, беспроводное магнитное зарядное устройство «2 в 1» поддерживает зарядку по воздуху и через кабель, что делает его универсальным решением для устройств Apple и ноутбуков.