Baseus представила камеру видеонаблюдения S2 на солнечных батареях

Компания Baseus анонсировала новую камеру видеонаблюдения S2, работающую на солнечных батареях. Она оснащена технологией отслеживания солнца и улучшенным датчиком движения, а также не требует проводов.

Камера S2, стоимостью 149 долларов, имеет разрешение Ultra 4K, что обеспечивает более четкое изображение по сравнению с предыдущей моделью S1 Pro, которая имела разрешение 3K.

Особенностью S2 является система слежения за солнцем, которая позволяет солнечной панели поворачиваться, увеличивая эффективность работы и выработку энергии.

Камера также использует двойной датчик обнаружения — инфракрасный и радарный, что повышает точность отслеживания движения и снижает количество ложных срабатываний.

S2 поддерживает до 256 ГБ локального хранилища на TF-картах, что избавляет от необходимости платить за подписку.

Камера защищена от неблагоприятных погодных условий по стандарту IP67 и проста в установке, что делает её удобным решением для видеонаблюдения в любых условиях.