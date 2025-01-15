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Baseus оснастила зарядные устройства EnerCore CJ11 выдвижным кабелем

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Компания Baseus анонсировала новую серию зарядных устройств EnerCore CJ11 на выставке CES 2025.

Baseus оснастила зарядные устройства EnerCore CJ11 выдвижным кабелем

В линейку входят четыре модели, одна из которых имеет два выдвижных кабеля и порт USB-C. Остальные три устройства имеют по одному кабелю и разные выходные мощности — 45 Вт, 67 Вт и 100 Вт.

Основное устройство серии, EnerCore CJ11 с двумя кабелями, поддерживает максимальную мощность 67 Вт. Все зарядные устройства оснащены складными штифтами для удобного хранения и выдвижными кабелями, которые аккуратно размещаются внутри корпуса.

Ожидается, что зарядное устройство с двумя кабелями будет доступно по цене 69,99 долларов, однако стоимости моделей с одним кабелем пока не объявлены.

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