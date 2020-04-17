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Банковский троян Faketoken атаковал россиян

17.04.2020 18:10

В России снова активизировался троян Faketoken, который похищает данные банковских карт у владельцев Android устройств.
Вредоносное приложение стало активным после введения карантина, а сама программа маскируется под программу торговой онлайн-площадки.

Как сообщает пресс-служба BI.ZONE, после размещения объявления на популярной онлайн-площадке, он получает текстовое сообщение с размещенной в ней ссылкой, которая ведет на фишинговую страницу с вредоносной программой, а с нее пользователь и скачивает троян.

После установки Faketoken вирус получает возможность управлять устройством и перехватывать сообщения.

Также он под разными предлогами просит ввести данные банковской карты, например, при открытии сервиса заказа такси или онлайн-банка.

По данным специалистов, Faketoken ежедневно устанавливается более чем на 2 тыс. устройств.

Специалисты рекомендуют устанавливать приложения из магазина Google Play и не отключать сервис Google Play Protect.

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