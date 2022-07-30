Российские банки добавят возможность оплаты картами Union Pay через смартфоны

В России может заработать возможность оплаты картами Union Pay через смартфоны, причем данная технология сейчас внедряется в Почта Банк и МТС Банк.

Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на собственные источники в кредитных учреждениях.

Union Pay панируют запустить через платёжную систему Huawei Pay, которая работает на смартфонах брендов Huawei и Honor.

Оплату картами Union Pay намерены запустить до конца года. Сейчас известно, что Почта Банк оформил уже около 170 тыс. карт Union Pay, но большая часть из них виртуальные.

Оплату Union Pay через смартфон уже могут сделать держатели карт Газпромбанка и банка «Солидарность», причем большинство используют карты Union Pay за рубежом и оплачивают покупки в зарубежных интернет-магазинах.