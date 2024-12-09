Банки в РФ начнут узнавать о мошенничестве против клиентов в реальном времени

Российские банки смогут внедрить новую систему, разработанную специалистами группы МТС, которая позволит в реальном времени выявлять мошеннические действия в отношении клиентов, передает ТАСС.

Система использует машинное обучение для онлайн-обработки данных, что позволяет моментально анализировать действия мошенников и выявлять подозрительную активность. Информация о вероятности мошенничества обновляется ежедневно, что позволяет системе адаптироваться к текущим угрозам.

Это решение поможет предотвратить такие риски, как выдача кредита или проведение подозрительных транзакций без дополнительного подтверждения от клиента. Ранее банки узнавали о мошеннической активности только после завершения операции.

Система «Скоринг» от команды Big Data МТС уже была внедрена одним из банков, название которого не раскрывается. Точность выявления мошеннических действий с помощью новой системы увеличилась на 45%.