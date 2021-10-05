Банки требуют от Visa урезать комиссии Apple Pay

Ряд банков в настоящее время оказывают давление на Visa, чтобы она внесла изменения в способ обработки некоторых платежей, совершаемых через Apple Pay , шаги, которые снизят комиссию, которую банки платят Apple за определенные транзакции, сообщает The Wall Street Journal.

В основе проблемы лежат автоматические повторяющиеся платежи, такие как членство и потоковые сервисы. Visa стремится изменить способ выпуска токенов для карт Apple Pay, чтобы Apple получала комиссию за транзакцию только при первоначальном платеже по подписке, а не при последующих транзакциях.

Когда Apple представила Apple Pay в 2014 году, iPhone уже поражал музыкальные плееры, камеры и системы GPS. Банки и карточные сети опасались, что это также вытеснит карточные платежи.

Банки согласились платить Apple 0,15% от каждой покупки, совершенной держателями их кредитных карт. (Они платят отдельную комиссию за транзакции с дебетовой картой.) Эти комиссии составляют большую часть доходов, которые Apple получает от своего цифрового кошелька, по словам людей, знакомых с этим вопросом.

Помимо соглашения о плате, Apple получила несколько других уступок от эмитентов кредитных карт, когда выпустила «Apple Pay», и взамен Apple согласилась не запускать собственную сеть кредитных карт для противодействия Visa и Mastercard.

С запуском Apple Card в партнерстве с Goldman Sachs Apple стала более прямым конкурентом других банков, и, как сообщается, некоторые руководители банков были возмущены этим шагом Apple и ищут способы сократить платежи, которые они производят Apple.

Неудивительно, что Apple проинформировала Visa о том, что она возражает против предлагаемого изменения, которое снизит комиссию, которую она получает за повторяющиеся транзакции, поэтому еще неизвестно, выполнит ли Visa свои планы, которые должны вступить в силу в следующем году.