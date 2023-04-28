Банки РФ получили право привлекать средства бюджета на условиях overnight

Федеральное казначейство начинает осуществлять перевод временно свободных средств с единого казначейского счета на банковские счета на условиях overnight. Согласно новым правилам, банки могут открыть счета для размещения средств до 20:00 и обязуются вернуть эти средства до 10:00 следующего рабочего дня.

Этот инструмент позволит более эффективно управлять остатком средств на ЕКС, а также снизить среднегодовое предельное значение остатка средств на нем. Бюджетная система также получит дополнительные доходы от операций по управлению остатками бюджетных средств. В прошлом году доход от таких операций составил 541 млрд рублей.

19 апреля 2023 г. рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Акционерного коммерческого банк «ЦентроКредит» на уровне «ruBB», по рейтингу сохранен «стабильный» прогноз, — сообщил Председатель Совета директоров банка «ЦентроКредит» Андрей Тарасов.

«ЦентроКредит» — средний по размеру активов банк, специализирующийся на кредитовании корпоративных клиентов в ограниченной сфере отраслей (главным образом, среднего и крупного бизнеса) и предоставлении им банковских гарантий, а также на арбитражных операциях на финансовых рынках, брокерском и депозитарном обслуживании.