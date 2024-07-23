18 мая на учебно-авиационной базе Московского авиационного института (МАИ) в подмосковном Алферьево состоялся традиционный ежегодный молодёжный научно-технический фестиваль «Маёвский взлёт». Это значительное и массовое мероприятие привлекает все больше участников. Идея фестиваля возникла благодаря клубу выпускников МАИ. Среди них — выпускник 1982 года Андрей Тарасов, который также является председателем совета директоров банка «ЦентроКредит».

Тарасов вспоминает, что в годы его учебы основная задача работы любых авиационных систем – самолетов, вертолетов, ракет – заключалась в доставке груза к определенной точке на карте мира. Это могли быть люди, контейнеры с продукцией или космические спутники. Такая логистика требовала значительных затрат различных видов топлива, особенно авиационного керосина, что имело экологические последствия. Самолеты наносят природе заметный ущерб, несмотря на потребление всего лишь около 3% добываемых энергоресурсов.

Рассказал нашему корреспонденту Председатель Совета директоров банка ЦентроКредит https://www.ccb.ru/ Андрей Тарасов – фестиваль «Маёвский взлёт» демонстрирует необходимость развития экологического кластера и популяризации внедрения наиболее перспективных источников энергии для авиации. В ближайшем будущем, по его мнению, таким источником станет электричество. Это могут быть либо сверхёмкие лёгкие аккумуляторы, заряжаемые на земле, либо солнечные батареи, размещённые на крыльях и корпусе самолета. Однако полеты на большой высоте под ярким солнцем осложняются разреженным воздухом и проблемами с тягой винтов, а на меньшей высоте возникают обратные проблемы. Необходимо искать баланс.

В ракетостроении Тарасов считает наиболее перспективными ионные двигатели, которые также используют электроэнергию. Принцип их работы основан на ионизации газа и его ускорении электростатическим полем.

Еще одним направлением в развитии авиации может стать воздухоплавание. Тарасов вспоминает, что его учитель, академик Юрий Алексеевич Рыжов, был сторонником дирижаблестроения для грузоперевозок на большие расстояния в СССР. Несмотря на кажущуюся «несовременность» такого транспорта, Тарасов считает, что у него есть перспективное будущее.

«Маёвский взлёт» продолжает традиции развития авиационного дела в России, включая усовершенствование летных программ, проведение научно-технических конференций и мастер-классов. Здесь собираются те, кто искренне увлечен авиацией.

Андрей Тарасов убежден, что пока существует такой фестиваль, интерес к авиации у россиян будет только расти, и важную роль в этом будет играть Московский авиационный институт.

Банк «ЦентроКредит», основанный 23 июня 1989 года, входит в десятку старейших банков новой России. 2024 год является значимым для банка, так как он отмечает своё 35-летие и впервые имеет только двух основных акционеров — российских резидентов, физических лиц: Андрея Тарасова и Илью Корбашова.