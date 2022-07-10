Банк России порекомендовал российским банкам отказаться от выплаты дивидендов, а также снизил требования к капиталу

На официальном сайте ЦБ были опубликованы рекомендательные меры для поддержки российских банков в нынешних сложных условиях международных санкций, а также возникшей турбулентности на фондовой бирже.

Первой мерой стал выкуп иностранного бизнеса на территории Российской Федерации. Такие сделки осуществимы в случаях, если они будут одобрены Правкомиссией по иностранным инвестициям. К таким кредитам Центробанк не станет использовать повышенный коэффициент риска при расчетах нормативов банков.

Помимо этого Банк России снизил коэффициенты риска по долгам Национального банка Белоруссии и самих долгов республики.

Кроме того Центробанк позволил российским банкам не делать формирование резервов под обесценение активов, заблокированных недружественными иностранными государствами, а также тех, которые оказались замороженными и находятся в Национальном клиринговом центре и Национальном расчетном депозитарии по причине действий различных международных депозитариев. Банк России в дальнейшем может предписать российским банкам досоздавать резервов, когда их активы окажутся размороженными, конечно, если в этом останется необходимость.

Также из-за сложной сложившейся экономической ситуации в России Центробанк порекомендовал российским банкам и некредитным финорганизациям не выплачивать дивиденды.

«Сбер» решил не выплачивать дивиденды за прошедший год

В связи с этими рекомендациями, акционеры «Сбера» приняли решение не выплачивать дивиденды за прошедший 2021 год. Напомним, что по итогам 2020 года суммарный объем выплат дивидендов акционерам «Сбера» достиг суммы в 422,4 миллиарда рублей, что составило в пересчете на акцию сумму в 18,7 рублей.

Учитывая свою дивидендную политику, Сбербанк до 2023 года решил направлять на дивиденды своим акционерам не менее половины чистой прибыли, которая в 2021 году дошла до рекордной суммы в 1,246 триллиона рублей. Учитывая эту дивидендную политику, в этом году дивиденды могли бы достигнуть суммы не менее 623 миллиарда рублей.

Банк «Центрокредит» не будет выплачивать дивиденды по итогам 2021 года

О решении акционеров сообщил Председатель Совета директоров банка Центрокредит Андрей Тарасов.

Общее собрание акционеров банка «Центрокредит» прошло в Москве 28 июня 2022 года. На собрании были подведены итоги деятельности кредитной организации в 2021 году, а также приняты некоторые важные решения.