Bang & Olufsen сегодня анонсировала Beoplay EQ, первые настоящие беспроводные наушники датской аудиосистемы с адаптивным активным шумоподавлением.

Для достижения максимального шумоподавления в наушниках используется адаптивный шумоподавитель, сочетающий активное шумоподавление с пассивной герметизацией. Шесть микрофонов позволяют автоматически регулировать уровни ANC, а также используют технологию направленного формирования луча для улучшения качества разговора и речи.

Beoplay EQ будет продаваться по цене 399 долларов, поэтому они на 150 долларов дороже, чем Apple AirPods Pro, но, помимо премиального внешнего вида, они обладают некоторыми солидными функциями, включая 20 часов автономной работы при использовании в вместе с зарядным чехлом и 6,5 часов воспроизведения с включенным ANC (по сравнению с 4,5 часами AirPods Pro). Они также включают функцию быстрой зарядки, поэтому 20 минут в алюминиевом корпусе дают вам два часа игрового времени.

Компактный чехол поддерживает как беспроводную зарядку USB-C, так и Qi, а сам аксессуар больше напоминает наушники Beats Studio Buds, чем AirPods, с небольшим профилем и эргономичной посадкой. Они обладают степенью защиты IP54 от пыли и воды и поставляются со сменными ушными вкладышами разных размеров.

Что касается беспроводной связи, они поддерживают адаптивный кодек aptX и последнюю версию Bluetooth 5.2, а процесс настройки упрощен как на устройствах Android, так и на устройствах Apple благодаря включению лицензий Microsoft Swift Pair и Made for iPhone.

Beoplay EQ выпускается в цветах Black Anthracite и Sand и будет доступен для покупки с 19 августа на веб-сайте Bang & Olufsen и в розничных магазинах Bang & Olufsen.

Источник — Astera.