Baldurs Gate 3 получила пострелизный мод для мультикласса на любых уровнях сложности

Baldur’s Gate III получила первую пострелизную модификацию, которая расширяет возможности мультикласса на всех уровнях сложности.

Согласно словам создателя мода, игроки, которые уже начали прохождение, также смогут воспользоваться этой модификацией после достижения нового уровня персонажа.

Разработчики из Larian решили сделать мультикласс недоступным на самом легком уровне сложности «Исследователь» (Explorer). Некоторые пользователи подвергли это решение критике, но другие объяснили его желанием облегчить игру для новичков.

Игра Baldur’s Gate 3 была выпущена на ПК вчера, а версия для PlayStation 5 появится только 6 сентября. Она уже стала вторым крупнейшим релизом в Steam за 2023 год и установила новые рекорды по пиковому онлайну.

Некоторые игроки столкнулись с неприятным багом, связанным с зависанием игры во время облачной синхронизации, что не позволяет сохранить прогресс. Разработчики уже предоставили инструкции по возможным способам решения этой проблемы, включая отключение синхронизации и Windows Defender, а также полную переустановку игры.