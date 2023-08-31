Baldur’s Gate 3 выпустят на Xbox до конца ноября

Игра Baldur’s Gate 3 уже доступна на ПК, а в ближайшее время ожидается ее выход на PlayStation 5. Однако, как обстоят дела с версией для Xbox? Во время интервью с изданием IGN, глава Larian Studios Свен Винке сообщил, что проект будет выпущен на платформе Microsoft в период с сентября до конца ноября.

Винке подчеркнул, что команда разработчиков старается работать с максимальной скоростью, но на данный момент приоритетом является завершение версии для PlayStation 5 и устранение ошибок на ПК. После того, как игра будет отполирована для этих платформ, разработчики приступят к работе над версией для Xbox.

Baldur’s Gate 3 получила высокие оценки от игроков и критиков, став одной из самых высоко оцененных игр в истории.