Baldur’s Gate 3 теперь полностью совместима со Steam Deck

В сообщении, опубликованном в официальном аккаунте «Твиттер» компании Larian Studios, разработчики Baldur’s Gate 3 объявили, что их игра теперь полностью совместима с игровой консолью Steam Deck. Проект успешно прошел всю процедуру верификации, и для комфортной игры больше не потребуется никаких дополнительных действий.

Ранее, 3 августа, Baldur’s Gate 3 была запущена на Steam Deck во время полноценного релиза игры на ПК, но пользователи столкнулись с множеством проблем. Это заставило владельцев устройства значительно настраивать параметры игры.

Однако после официальной верификации, игра теперь полностью функциональна при настройках управления по умолчанию, показывает иконки от контроллера, правильно масштабирует интерфейс и шрифты, а также плавно работает на графических настройках по умолчанию.

На данный момент Baldur’s Gate 3 доступна только на ПК, но релиз версии для PS5 запланирован на 6 сентября.