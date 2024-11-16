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Baidu представила умные солнцезащитные очки с камерой и ИИ

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На Всемирной конференции Baidu был представлен новый продукт — умные солнцезащитные очки с искусственным интеллектом.

Baidu представила умные солнцезащитные очки с камерой и ИИ

Эти очки, называемые Xiaodu AI Glasses, могут отвечать на вопросы и снимать видео со стабилизацией, а также защищают от солнечных лучей.

Очки выглядят как обычные солнцезащитные, но на самом деле у них есть встроенная 16 МП камера, четыре микрофона и динамики. Они могут делать фото и видео, совершать звонки и воспроизводить музыку. Производитель обещает, что в режиме ожидания они могут работать до 56 часов, а при прослушивании аудио — до 5 часов. Зарядка занимает всего 30 минут.

Baidu представила умные солнцезащитные очки с камерой и ИИ

Xiaodu AI Glasses весят всего 45 граммов. Умные функции обеспечиваются нейрочипом с ИИ-помощником Ernie, который может обрабатывать более 1,5 миллиарда запросов. Очки работают на базе системы DuerOS AI и интегрируются с продуктами Baidu, такими как карты и энциклопедия.

Ожидается, что Xiaodu AI Glasses поступят в продажу в первой половине 2025 года по цене около 2100 юаней (примерно 28 500 рублей).

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