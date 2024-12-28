Ayaneo выпустила карманную консоль Pocket Micro Retro Gold с ретро-дизайном

Компания Ayaneo анонсировала ограниченную серию консоли Pocket Micro Retro Gold, сочетая ретро-дизайн с современными технологиями.

Эта консоль доступна в черном, золотом и красном цветах и является обновленной версией, выпущенной ранее в этом году.

Pocket Micro Retro Gold оснащена 3,5-дюймовым безрамочным IPS-дисплеем с разрешением 960×640 и яркостью 400 нит. Устройство работает на чипсете MediaTek Helio G99, поддерживает 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, что обеспечивает отличную производительность для игр.

Модель работает на Android 13 и включает инструменты для удобного управления интерфейсом. Аккумулятор ёмкостью 2600 мАч обеспечивает более шести часов игры без подзарядки, что отлично подходит для геймеров в пути.

Консоль имеет легкий корпус, весит всего 233 г и оснащена джойстиками с эффектом Холла, сенсорными кнопками и гироскопом. Подключение осуществляется через USB Type-C, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2, а для безопасности в кнопку питания встроен датчик отпечатков пальцев.

Pocket Micro Retro Gold доступен для предзаказа по цене от 1699 юаней (22 800 руб.).