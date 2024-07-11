AYANEO представила свою новую игровую консоль под управлением ОС Android

Новая портативная игровая консоль AYANEO Pocket EVO под управлением ОС Android продолжает дизайн моделей AYANEO 2 и 2S, а также сохраняет компактный корпус и небольшой вес.

Новинка оснащена 7-дюймовым OLED-дисплеем разрешением 1080р и частотой обновления 120 Гц, причем конструкция получила минимальные рамки и большой емкости аккумулятор. Разработчики заявляют, что консоль оснащена аккумулятором на 8000 мАч.

В основе портативной консоли лежит процессор Snapdragon G3x Gen 2 с активной системой охлаждения мощностью 15 Вт. Для управления в играх применили кнопки и большой джойстик Hall.

Для обратной отдачи в игровом процессе используются вибрационный мотор HD, аналогичные технологии применяют в популярных на глобальном рынке Nintendo Switch и ROG Ally

Цену и сроки выхода AYANEO Pocket EVO пока не озвучили.

Источник: gizmochina