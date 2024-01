Ayaneo Next Lite стала первой китайской игровой консолью с предустановленной SteamOS от Valve

Ayaneo недавно представила свой новый игровой КПК Next Lite на выставке CES 2024. Это первое портативное устройство, не от Valve, которое поставляется с предустановленной операционной системой SteamOS и было выпущено в Китае. Next Lite разработан как бюджетное устройство, поэтому в нем нет передовых компонентов.

Официальное анонсирование Next Lite от Ayaneo было сделано в некоторой степени запутанным. Но было сказано, что портативная игровая консоль работает на операционной системе SteamOS.

Next Lite оснащена 7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 800p и аккумулятором емкостью 47 Втч. Технические характеристики новой приставки повторяют Ayaneo Next Pro, которая работает на процессоре AMD Ryzen 7 5825U.

Однако Next Lite может поставляться с более новыми процессорами, такими как AMD Ryzen 7 7840U или Ryzen 7 8840U. Цена модели указывает на то, что Next Lite может быть оснащен менее дорогим процессором.

Использование SteamOS на карманных компьютерах, не связанных с Valve, таких, как Ayaneo Next Lite, является значительным прорывом для Valve. Ранее компания высказывала намерение распространить SteamOS на другие портативные консоли.

Операционная система SteamOS изначально была разработана для игрового компьютера Steam Deck. Поэтому ее расширение на другие подобные устройства технически проще, чем на полноценные настольные компьютеры. Использование SteamOS является большим преимуществом Ayaneo Next Lite перед конкурентами, работающими на базе Windows, особенно с точки зрения цены.

Цена игрового КПК Ayaneo Next Lite начинается от 1699 юаней (289 долларов), что существенно ниже, чем цена Next Pro, составляющая 1215 долларов.

Источник: gizmochina