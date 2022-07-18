Главная » Новости

Компания Ayaneo показала свою новую Windows-консоль Air Pro на фотоснимках

На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Представители Ayaneo продемонстрировали на фото свою портативную консоль Air Pro, а также сравнили ее размеры с популярными Steam Deck и Nintendo Switch.

Ayaneo Air Pro поулчит очень компактную плату с процессором Ryzen 5 5560U или Ryzen 7 5825U.

В следующем месяце стартуют продажи с Ryzen 5 5560U, а в сентябре на прилавках появится версия с более производительным чипом.

Компания Ayaneo показала свою новую Windows-консоль Air Pro на фотоснимках

Известно, что в приставке будет слот для M.2, благодаря чему можно будет увеличить объём памяти, а вот оперативную память распаяли на плате, но ее установят 32 ГБ LPDDR4X.

Также сообщается, что консоль оснастят аккумулятором 7350 мАч в младшей версии и 10050 мАч в старшей. Цена консоли с Ryzen 5 5560U на рынке будет от 549 долларов, а с Ryzen 7 5825U и 2 ТБ памяти предложат за 1399 долларов.

Компания Ayaneo показала свою новую Windows-консоль Air Pro на фотоснимках Компания Ayaneo показала свою новую Windows-консоль Air Pro на фотоснимках

Ayaneo Ayaneo Air Pro
Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.