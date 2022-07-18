Компания Ayaneo показала свою новую Windows-консоль Air Pro на фотоснимках

Представители Ayaneo продемонстрировали на фото свою портативную консоль Air Pro, а также сравнили ее размеры с популярными Steam Deck и Nintendo Switch.

Ayaneo Air Pro поулчит очень компактную плату с процессором Ryzen 5 5560U или Ryzen 7 5825U.

В следующем месяце стартуют продажи с Ryzen 5 5560U, а в сентябре на прилавках появится версия с более производительным чипом.

Известно, что в приставке будет слот для M.2, благодаря чему можно будет увеличить объём памяти, а вот оперативную память распаяли на плате, но ее установят 32 ГБ LPDDR4X.

Также сообщается, что консоль оснастят аккумулятором 7350 мАч в младшей версии и 10050 мАч в старшей. Цена консоли с Ryzen 5 5560U на рынке будет от 549 долларов, а с Ryzen 7 5825U и 2 ТБ памяти предложат за 1399 долларов.