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АвтоВАЗ запустил производство опытной партии Lada Largus в Ижевске

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Компания «Автоваз» начала производство опытной партии автомобилей Lada Largus на своем заводе в Ижевске.

АвтоВАЗ запустил производство опытной партии Lada Largus в Ижевске

Первые пять автомобилей, которые будут произведены до конца текущей недели, будут коммерческими фургонами. Всего до мая 2024 года планируется выпустить около 80 автомобилей Lada Largus.

Серийное производство этой модели, а также e-Largus, начнется в мае 2024 года.

Решение о переносе производства Lada Largus на завод в Ижевске было принято, чтобы освободить мощности для выпуска новых моделей на платформе Vesta в следующие годы.

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