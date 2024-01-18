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«АвтоВАЗ» решил зарегистрировать новый товарный знак, похожий на букву X

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Российский автомобильный завод АвтоВАЗ зарегистрировал новую торговую марку для своего нового бренда X.

"АвтоВАЗ" решил зарегистрировать новый товарный знак, похожий на букву X

Изображение торговой марки обнаружилось в базе Федерального института промышленной собственности. Заявка на патент была подана «Автозаводом Санкт-Петербург», ранее известным как завод Nissan.

В прошлом году президент российской компании Максим Соколов сообщал о планах запуска нового бренда, вероятно для этого бренда и зарегистрировали логотип. Производство машин нового бренда организуют на предприятии в Петербурге.

Что касается заявки, то она охватывает несколько категорий, включая автомобили, запчасти, услуги по ремонту и обслуживанию, а также игрушки и радиоуправляемые модели.

Символ X уже использовался в названии первой модели, собираемой на заводе в Санкт-Петербурге — Lada X-Cross 5. В прошлом году на заводе было собрано 170 таких машин.

 

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