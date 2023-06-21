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АвтоВАЗ поведал об особенностях медиасистемы новой Lada Vesta

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Новая Lada Vesta в топовой комплектации получила 10-дюймовый экран мультимедийной системы со встроенными сервисами Яндекса.

Но как оказалось, возможности продвинутой мультимедийной системы намного больше чем ожидалось.

Ресурс Quto написал, что в медиасистема Lada Enjoy Vision Pro поддерживает платформу Apple CarPlay и Android Auto и способна воспроизводить потоковое видео с интернета.

На платформу можно установить браузер как на смартфонах и с его помощью смотреть видео-онлайн, но делать это позволяется только если скорость автомобиля не превышает 5 км/ч или он вовсе припаркован.

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