Авторы Warhammer 40000 Darktide рассказали об изменениях в очередном патче

В Warhammer 40,000: Darktide были внесены последние существенные изменения, включая кроссплей между Steam и Microsoft Store, а также добавление новых миссий и босса. Разработчики объявили о предстоящем патче, который обещает внести множество полезных исправлений, и подробности о них были опубликованы в недавнем блоге.

Теперь кошелек с разными валютами будет общим для всех персонажей игрока, что особенно пригодится тем, кто достиг максимального уровня с одним героем и не хочет начинать заново при создании нового. Ветераны игры получат новые модификаторы сложности, которые позволят заработать больше опыта и валюты за прохождение.

Для особо сложных заданий будет предоставлена отдельная доска с квестами, ограниченными 30 уровнем и содержащими особые условия. Ожидается, что это добавит разнообразия в игровой процесс.

Полный список изменений доступен для ознакомления в блоге разработчиков. Warhammer 40,000: Darktide — кооперативный шутер, который получил отличные отзывы за свой брутальный сеттинг и качественную стрельбу.