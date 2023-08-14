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Авторы российского шутера Pioner показали новый ролик на тему паркура

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

Разработчики российского шутера Pioner продемонстрировали новый геймплейный ролик, в котором акцент снова сделан на элементах паркура. В конце июля 2023 года они уже выпустили похожий ролик, но на другой игровой локации, которая была переполнена электрическими аномалиями.

Авторы российского шутера Pioner показали новый ролик на тему паркура

Это не первый раз, когда команда разработчиков Pioner демонстрирует материалы по игре. Ранее они показывали ролики, посвященные игровым гаджетам, а также делали обзор системных требований и давали подробности о геймплее.

Пока что точная дата релиза Pioner не объявлена, однако проект планируют выпустить в течение 2023 года. Также в этом же году запланирован бета-тест игры.

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