Авторы Lords of the Fallen рассказали о десяти базовых классах героев

13 октября игра Lords of the Fallen выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series с поддержкой 60 FPS на консолях. Новые детали об игре продолжают поступать с портала IGN. Недавно был представлен ролик с сражением против двух боссов, а сегодня журналисты задали вопросы разработчикам о классах героев.

Один из классов, Blackfeather Ranger, специализируется на дальнем бою и владеет двумя видами стрел. Однако он оказывается не так силен в ближнем бою, но может применять специальные стрелы и атаковать противника топором.

Класс Condemned считается «мазохистским» и является сложным для старта. В этом стиле игры герой использует оружие и инструменты из пыточной камеры, где он провёл длительное время. Отличительной особенностью класса является гибкая система развития персонажа.

Dark Crusader обладает огромной силой в ближнем бою и владеет длинным мечом. Отсутствие дальнего оружия компенсируется высоким уровнем защиты. Разработчики считают, что этот класс идеален для прохождения игры, что подтверждается его присутствием на постере игры.

Exiled Stalker является продвинутым классом, который соответствует образу хитрого разбойника. Используя два кинжала, герой способен мгновенно входить и выходить из боя. Новичкам не рекомендуется играть этим классом.

Hallowed Knight представляет собой классический архетип с мечом и щитом. Герой этого класса универсален, хорошо защищён и достаточно быстр. Он также сможет бросать в противников самодельные бомбы.

Mournstead Infantry сфокусирован на дальнем бою с использованием копья. На ранних этапах игры у этого класса низкий урон, но его скорость и дальность атаки компенсируют этот недостаток. Авторы придали этому классу образ отважного солдата, который становится отважным рыцарем, что добавляет пикантности средневековой атмосфере игры.

Orian Preacher — это продвинутый класс для опытных игроков. Его защита относительно слаба из-за мантии, которую он носит, но он обладает силой магии, которая может обращать еретиков. Религия стала важным аспектом игры, и разработчики считают этот класс наиболее подходящим для изучения этой стороны игрового мира.

Partisan представляет собой вариант класса Hallowed Knight. Его стартовое оружие, цепь, более узконаправленное, но в арсенале также есть арбалет. Герой этого класса является эффективным дуэлянтом во всех ситуациях.

Pyric Cultist также специализируется на магии, но также умеет эффективно использовать холодное оружие. Особенно сильным оказывается его посох при сражении с группами врагов, а его начальная огненная магия наносит серьёзный урон одиночным противникам.

Udirangr Warwolf фокусируется на сокрушительном нападении и ближнем бою. Герой класса может поджигать своё оружие и махать им «как маньяк». С помощью магии он также может овладеть боевыми кличами, однако рекомендуется увеличивать его здоровье, так как у берсерков нет защиты.

Напомним, что ранее разработчики уже представляли расширенное превью с 18-минутным геймплеем Lords of the Fallen, где рассказывали о магических школах и методах исследования игрового мира.