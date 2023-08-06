Авторы файтинга The King of Fighters 15 показали новых бойцов Najd и Duo Lon

Новый трейлер The King of Fighters XV был представлен разработчиками, и в нем были показаны персонажи Najd и Duo Lon, которые станут частью дополнений для второго сезона. Начиная с 8 августа, игроки смогут играть за Najd, а появление Duo Lon ожидается в осенний период.

Команда разработчиков также сообщила, что зимой в Fighter Pass появится еще один персонаж, но его личность остается пока загадкой. Игра The King of Fighters XV доступна на платформах PC, PlayStation и Xbox Series. В мае разработчики уже добавили в игру персонажа Сильви Пола Пола.

Также был представлен второй тизер-трейлер The King of Fighters XIII: Global Match. Это обновленная версия файтинга, выпущенного в 2010 году. Возрождение игры ожидается 16 ноября на платформах PlayStation и Nintendo Switch. Разработчики обещают улучшенные онлайн-функции и сетевой код для более приятного игрового опыта.