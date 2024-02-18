«Авторевю» провел анализ и выявил подверженность угонам автомобилей из КНР

Эксперты издания «Авторевю» обнаружили, что китайские автомобили обладают низкой степенью защиты от электронного взлома, что делает их особенно уязвимыми для угона.

Стандартный иммобилайзер в таких автомобилях легко обезвреживается путем подключения к диагностическому разъему. Это позволяет злоумышленникам с легкостью программировать дополнительные ключи или метки.

Более того, электронные коды и конфигурации ключей для китайских автомобилей можно легко найти в интернете. Для их подбора достаточно знать VIN-код конкретного автомобиля.

Двери китайских автомобилей плохо защищены от механического взлома. Взломщику легко вскрыть двери с помощью отмычки, а также без особых усилий отключить клаксон. Капот также не представляет трудностей для злоумышленников, поскольку до его троса можно добраться без специальных инструментов.

Эксперты рекомендуют владельцам китайских автомобилей установить иммобилайзер с цифровой блокировкой силового агрегата и добавить электромеханический замок капота или защитный кожух для электронного блока управления. Эти меры помогут повысить уровень безопасности и защитить автомобили от возможного взлома и угона.