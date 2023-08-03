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Автор Silent Hill Ascension рассказал подробности о структуре сюжета игры

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Известно, что глава Genvid Entertainment, Джейкоб Навок, представил новые детали о Silent Hill: Ascension — интерактивном сетевом триллере.

Автор Silent Hill Ascension рассказал подробности о структуре сюжета игры

Этот проект обещает предоставить зрителям возможность принимать решения, влияющие на судьбу нескольких героев, и будет сочетать элементы фильма и игры. Многие события сюжета будут транслироваться, но для принятия решений зрителям предоставится не менее 24 часов. Однако некоторые интерактивные элементы будут доступны только во время трансляций.

У героев игры будет несколько вариантов развития итогового состояния, таких как «Живой» или «Мертвый», а также «Искупление», «Страдание» и «Проклятие». Каждый выбор зрителя может повлиять на судьбу персонажей.

За разработку сюжета трудятся сценаристы из студии Telltale, а также авторы, работавшие над Resident Evil Village и Dead Space.

Трансляции Silent Hill: Ascension будут проходить каждый день, и зрители смогут пропустить несколько недель и просматривать прошедшие события в виде сериала. Первый вариант развития событий будет считаться каноническим, но затем зрители смогут исследовать альтернативные пути развития сюжета.

Игра будет содержать монетизацию, но это не будет модель с подпиской или единовременной покупкой доступа.

Релиз Silent Hill: Ascension ожидается в текущем году.

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