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Автор хардкорного инди-хита Only Up! снял игру с продажи «из-за стресса»

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Разработчик хардкорного инди-хита Only Up!, решивший снять игру с продажи в цифровом магазине Steam, пояснил, что её разработка вызвала у него сильный стресс, и он не планирует возвращаться к этому проекту.

Автор хардкорного инди-хита Only Up! снял игру с продажи «из-за стресса»

Теперь SCKR Games выражает желание взять небольшой перерыв и продолжить изучение геймдизайна. Накопленный опыт он намерен применить при создании следующей игры с временным названием Kith.

Детали будущего проекта пока остаются под секретом, но над ним будет работать небольшая команда. Разработчик заверил, что если пользователь приобрел Only Up! ранее, то игра останется в его библиотеке.

Only Up! вышла и получила популярность в марте текущего года. За блестящий успех ей стоит благодарить блогеров и стримеров, которые активно создавали контент по ней.

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