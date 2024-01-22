Автономность Galaxy S24 Ultra сравнили с другими флагманами, включая iPhone 15 Pro Max

Тест автономности флагманских смартфонов разных производителей был проведен автором YouTube-канала TechDroider. В «соревновании» приняли участие Galaxy S24 Ultra, iPhone 15 Pro Max, Xiaomi 14 Pro, Google Pixel 8 Pro, OnePlus 11 и прошлогодний флагман Samsung.

Техноблогер последовательно запускал на каждом устройстве различные игры и приложения, создавая повседневные сценарии использования. Первым испытанием был мобильный шутер PUBG. После 200 минут игры остаток заряда АКБ был следующим: iPhone 15 Pro Max — 69%, Samsung Galaxy S24 Ultra — 66%, Samsung Galaxy S23 Ultra — 63%, Xiaomi 14 Pro — 58%, Google Pixel 8 Pro — 53% и OnePlus 11 — 53%.

Затем автор запустил воспроизведение 4K-видео (60 fps) на YouTube еще на три часа. После этого у iPhone 15 Pro Max осталось 50% заряда, у Galaxy S24 Ultra — 44%, а у его предшественника — 40%. Далее по списку расположились Xiaomi 14 Pro (37%), OnePlus 11 (28%) и Pixel 8 Pro (27%).

Следующим испытанием стал бенчмарк Blur Busters. Список лидеров не изменился — первым остался iPhone (41%), а меньше всего заряда сохранил Pixel 8 Pro (8%). Затем автор протестировал часовой просмотр роликов в социальных сетях. При этом у iPhone осталось 35% заряда, у Galaxy S24 Ultra и S23 Ultra — 30% и 22% соответственно.

Последним тестом была непрерывная запись видео. Через 20 минут после включения камеры «сдался» OnePlus 11 (итоговое время 9 часов 14 минут), через полчаса — Xiaomi 14 Pro (9 ч 26 мин).

Galaxy S23 Ultra продержался 9 часов 51 минуту, а S24 Ultra — 10 часов 6 минут. Победителем стал iPhone 15 Pro Max с показателем 10 часов 48 минут.

