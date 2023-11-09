Автомобилистам в РФ названы гаджеты, которые нельзя заряжать в машине

Активные водители часто заряжают различные гаджеты в своих автомобилях. Однако не все устройства подходят для этой цели. Пресс-служба компании «Автодом» рассказала журналистам SPEEDME.RU о том, какие устройства можно безопасно заряжать в автомобиле.

Автомобили премиум-класса обычно имеют встроенные порты USB и Type-C, которые позволяют подключать смартфоны, планшеты и ноутбуки к мультимедийной системе и заряжать их.

Если автомобиль не оснащен такими портами, то для зарядки гаджетов понадобятся дополнительные устройства, такие как USB-адаптер или портативный инвертор. Они подключаются к прикуривательной розетке и позволяют заряжать практически любое устройство.

При использовании оригинальных аксессуаров владелец автомобиля сможет заряжать любое электронное устройство, включая автопылесос.

Однако стоит учесть, что процесс зарядки в автомобиле будет проходить медленнее, чем при использовании обычной розетки. Скорость зарядки зависит от мощности аккумулятора конкретного автомобиля.

Важно учитывать возможные риски при зарядке гаджетов в автомобиле, которые могут быть минимальны при соблюдении стандартных мер безопасности при работе с электроприборами.

Рекомендуется использовать только качественные зарядные устройства, чтобы избежать возможности возгорания и не повредить аккумулятор смартфона или другого электронного устройства.