Автомобилистам больше не нужны GPS-навигаторы, они нашли им замену

Появление мобильных навигационных приложений, таких как Google Maps, Apple Maps и Waze, значительно упростило получение пошаговых инструкций к месту назначения для водителей.

Смартфоны нового поколения оснащены экранами больше 6 дюймов, что делает их идеальным инструментом для использования в качестве GPS-навигатора.

Такая тенденция быстро распространилась по всему миру, поскольку пользователи отказываются от GPS-навигаторов в пользу удобства, предоставляемого мобильными устройствами.

Согласно отчету Counterpoint Research, ожидается, что продажи смартфонов достигнут 1,2 миллиарда устройств к 2023 году. Это снижение по сравнению с предыдущим годом, но свидетельствует о том, что почти у каждого человека есть смартфон в кармане.

Использование мобильного телефона для навигации гораздо удобнее по сравнению с специализированными GPS-устройствами. За последнее десятилетие GPS-навигаторы постепенно утратили свою популярность и стали ненужными, и компании признают необходимость перестроиться и удовлетворить новые потребности потребителей.

Крупнейшие компании на рынке GPS-навигаторов, такие как TomTom, Mio и Garmin, сталкиваются с изменениями в спросе и интересе клиентов. Mio, которая долгое время была лидером в этой области, все еще продает свои устройства по всему миру, но в последние пять лет они не представили новых продуктов. Компания также перенаправляет свое внимание на другие категории товаров, включая приборные панели, что делает их навигационные устройства устаревшими.

TomTom, признавая поражение в борьбе с мобильными навигационными приложениями, стала больше фокусироваться на интегрированных навигационных сервисах для автомобилей, а не на специализированных GPS-устройствах. Компания также разработала собственные мобильные навигационные приложения, чтобы оставаться лидером в этой области.

Garmin является единственной компанией, которая выпустила новые GPS-навигаторы в последние 12 месяцев. Они пытаются создать комбинацию старых и новых функций, добавив возможности подключения к мобильным приложениям. Они признают, что стандартные GPS-навигаторы устарели и нуждаются в новом подходе.

Ни одна из компаний не раскрыла точные данные о продажах своих GPS-навигаторов, но можно сделать вывод, что они больше не являются основным источником дохода для этих компаний. Они сталкиваются с конкуренцией мобильных навигационных приложений и обращают свое внимание на разработку новых продуктов, которые соответствуют ожиданиям и потребностям клиентов.

Источник: autoevolution.