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Автомобили марки BMW перестали подключаться к смартфонам в России

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Владельцы новых автомобилей марки BMW, купленных по параллельному импорту в России, столкнулись с проблемой: их машины перестали подключаться к смартфонам через провод или по Bluetooth. Об этом пользователи стали писать на форуме Habr.

Ошибка, которую видят водители при попытке синхронизировать автомобиль с iPhone, указывает на несовместимость версии Bluetooth.

Проблема возникает только у машин, признанных импортированными после санкций, и не появляется на автомобилях, предназначенных для российского рынка.

Пользователи сообщают, что проблему можно решить, отключив блок телеметрии в автомобиле. Однако это приводит к потере других опций, поскольку этот блок отвечает за анализ состояния автомобиля на дороге.

Кроме того, в 2023 году пользователи BMW, Mercedes-Benz и Audi столкнулись с другими проблемами в России. Бренды запретили российским владельцам дистанционное управление смарт-автомобилями через мобильные приложения.

Это означало, что пользователи не могли удаленно запустить двигатель, прогреть автомобиль, отследить уровень топлива, а также дилеры не имели возможности сделать дубликаты ключей и провести диагностику электроники без иностранного программного обеспечения.

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