Автомобили BMW и Toyota выводят из строя NFC в Apple iPhone 15

По информации, поступившей от MacRumors, компания Apple осведомлена о проблеме, связанной с использованием некоторых моделей iPhone 15 с беспроводными зарядными панелями в определенных современных автомобилях. Несколько владельцев автомобилей BMW сообщили о том, что их устройства iPhone 15 отключают функциональность NFC при использовании беспроводной зарядной панели.

Во время зарядки пользователи столкнулись с тем, что не могут использовать такие функции, как Apple Wallet, или использовать телефон для открытия автомобиля. В настоящее время Apple не предоставила официального комментария по этому поводу, но сообщается, что компания работает над решением этой проблемы. Во внутреннем документе, отправленном в авторизованные сервисные центры, отмечается, что «небольшое количество» новых моделей BMW и Toyota Supra вызывают временное отключение функции NFC, которое сохраняется даже после перезагрузки телефона.

Специалисты Apple, имеющие соответствующую сертификацию, могут попытаться перезагрузить микросхему NFC с использованием программного обеспечения Apple Service Toolkit 2 или применить полный аппаратный ремонт, но это не гарантирует решение проблемы.