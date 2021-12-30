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Автоматический перевод сообщений и скрытый текст появились в Telegram с обновлением

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Разработчики Telegram выпустили новое обновление, которое добавило и новые функции.

В частности, теперь в мессенджере имеется переводчик сообщений, защита от спойлеров и даже реакции. После обновления пользователи смогут оставить реакцию или перевести сообщение.

Кроме этого, в Telegram для ссылок на каналы, беседы или страницы пользователей станет доступен генератор QR-кодов.

Для того, чтобы оставить реакцию на сообщение, нужно дважды на него нажать, а в группах эту функцию могут активировать администраторы.

Перевод сообщений будет доступен после активации соответствующей функции в настройках, где есть пункт «Языки».

Создать QR-код для профиля можно воспользовавшись соответствующие иконкой рядом с публичной ссылкой в профиле или чата.

Что касается защиты от спойлеров, то в этом случае можно скрывать любой фрагмент сообщения, выделив его и применив функцию «Скрытый».

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